Jusqu'au 03/07/2020 - Transisère

A compter du lundi 14 octobre 2019

L’arrêt « Les 4 routes » à Burcin en direction du Collège Liers et Lemps sera desservi uniquement par les services de la ligne LEM05, soit à 8h08 et 8h11 pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Les élèves devront attendre l’arrivée du car à l’arrêt « les 4 routes » à Burcin situé route de Grenoble, comme les mercredis.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère