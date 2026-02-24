Perturbation

Jusqu'au 01/05/2026 - M réso

Ligne Sacado n°251. Suite à un affaissement de chaussée, le départ de 16h40 du collège Jules Flandrin de la ligne Sacado 251 est déviée dans les deux sens entre les arrêts École Le Coteau et Pelletière , pour une durée indéterminée. Les arrêts Le Coteau, Noyarey, Vierge Noire, Le Gorget, Maubec, Chemin du Cellier Cabessière et L’Orée du Bois ne sont pas desservis. La ligne sacado reprendra son itinéraire normal dès que les conditions de circulations le permettront.