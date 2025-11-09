Infos transport en commun : Ligne E interrompue temporairement (incident)
Perturbation
La ligne E est interrompue temporairement en raison d'un incident technique. La reprise de la ligne s'effectuera dès que les conditions le permettront.Reportez-vous sur la ligne 25 entre les arrêts Louise Michel et Alsace-Lorraine.
Ligne(s) concernée(s)
E FONTANIL-CORNILLON Palluel / GRENOBLE Louise Michel M’Résovers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade Condorcet
vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel