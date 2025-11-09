itinisère

Infos transport en commun : Ligne E interrompue temporairement (incident)

Perturbation

Jusqu'au 09/11/2025 - M’Réso

La ligne E est interrompue temporairement en raison d'un incident technique. La reprise de la ligne s'effectuera dès que les conditions le permettront.Reportez-vous sur la ligne 25 entre les arrêts Louise Michel et Alsace-Lorraine.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway E FONTANIL-CORNILLON Palluel / GRENOBLE Louise Michel M’Réso

    vers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade Condorcet
    vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel
