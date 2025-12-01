itinisère

Infos transport en commun : ligne C8 déviée entre Chorier-St-Bruno et H. Dunant (blocage circulation)

Jusqu'au 18/12/2025 - M réso

La ligne C8 est déviée entre les arrêts Chorier - Saint-Bruno et Henri Dunant en raison d'un blocage de la circulation par des manifestants secteur Bd Joseph Vallier .

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
    • Groupe Hospitalier Mutualiste GRENOBLE
