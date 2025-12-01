Infos transport en commun : ligne C8 déviée entre Chorier-St-Bruno et H. Dunant (blocage circulation)
Perturbation
La ligne C8 est déviée entre les arrêts Chorier - Saint-Bruno et Henri Dunant en raison d'un blocage de la circulation par des manifestants secteur Bd Joseph Vallier .
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
- Groupe Hospitalier Mutualiste GRENOBLE