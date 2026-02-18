Infos transport en commun : Ligne C8. Départ de V. Hugo-Belgrade le 18/02 à 19:19 non assuré (contraintes d'exploitation).
Perturbation
Le départ de mercredi 18 février à 19:19 de l'arrêt Victor Hugo – Belgrade vers Université – IUT-STAPS n'est pas assuré en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place