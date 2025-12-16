Infos transport en commun : Ligne C8. Départ de IUT-STAPS à 07:06 non assuré avant l'arrêt Coli à 7h14 (contraintes d'exploitation).
Perturbation
Le départ de 07:06 de l'arrêt Université – IUT-STAPS vers Victor Hugo – Belgrade n'est pas assuré avant l'arrêt Coli à 7h14 en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place