Date d'impression : 16/12/2025

Perturbation

Jusqu'au 16/12/2025 - M réso

Le départ de 07:06 de l'arrêt Université – IUT-STAPS vers Victor Hugo – Belgrade n'est pas assuré avant l'arrêt Coli à 7h14 en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
