Infos transport en commun : Ligne C8. Départ de 17:02 vers Université – IUT-STAPS circule avec retard de 12 mn (difficultés de circulation).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 17:02 en direction de Université – IUT-STAPS circule avec un retard de 12 minutes en raison de difficultés de circulation.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M’Résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place