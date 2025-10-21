Infos transport en commun : Ligne C8. Départ de 06:24 vers Université – IUT-STAPS circule avec retard de 9 mn (incident).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 06:24 en direction de Université – IUT-STAPS circule avec un retard de 9 minutes en raison d'un incident.
Ligne(s) concernée(s)
C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M’Résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place