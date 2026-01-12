Infos transport en commun : Ligne C7. Le 12/01, départ(s) de 14h16, 15h57, 17h35 vers Henri Wallon et de 12h00, 13h31, 15h08, 16h41, 18h22 vers Comboire non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 14h16, 15h57, 17h35 vers Henri Wallon et le(s) départ(s) de 12h00, 13h31, 15h08, 16h41, 18h22 vers Comboire ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
C7 ÉCHIROLLES Comboire / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Henri Wallon M résovers SEYSSINS - Comboire
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Henri Wallon