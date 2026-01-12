itinisère

Infos transport en commun : Ligne C7. Le 12/01, départ(s) de 14h16, 15h57, 17h35 vers Henri Wallon et de 12h00, 13h31, 15h08, 16h41, 18h22 vers Comboire non assurés

Jusqu'au 12/01/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 14h16, 15h57, 17h35 vers Henri Wallon et le(s) départ(s) de 12h00, 13h31, 15h08, 16h41, 18h22 vers Comboire ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

  • Bus C7 ÉCHIROLLES Comboire / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Henri Wallon M réso

    vers SEYSSINS - Comboire
    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Henri Wallon
