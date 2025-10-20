itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 20/10/2025

Infos transport en commun : Ligne C5. Le 20/10, départ(s) de 21h05, 23h00, 00h31 vers Biologie et de 22h20, 23h51 vers Palais de Justice – Gare non assurés

Perturbation

Du 20/10/2025 au 21/10/2025 - M’Réso

Le(s) départ(s) de 21h05, 23h00, 00h31 vers Biologie et le(s) départ(s) de 22h20, 23h51 vers Palais de Justice – Gare ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Réso

    vers GIERES - Université - Biologie
    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
Voir toutes les infos trafic