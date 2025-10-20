Perturbation

Du 20/10/2025 au 21/10/2025 - M’Réso

Le(s) départ(s) de 21h05, 23h00, 00h31 vers Biologie et le(s) départ(s) de 22h20, 23h51 vers Palais de Justice – Gare ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.