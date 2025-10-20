Infos transport en commun : Ligne C5. Le 20/10, départ(s) de 21h05, 23h00, 00h31 vers Biologie et de 22h20, 23h51 vers Palais de Justice – Gare non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 21h05, 23h00, 00h31 vers Biologie et le(s) départ(s) de 22h20, 23h51 vers Palais de Justice – Gare ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Résovers GIERES - Université - Biologie
vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare