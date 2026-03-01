Perturbation

Jusqu'au 21/03/2026 - M réso

La ligne C3 est déviée entre les arrêts François Quesnay et Grand'place en raison de difficultés de circulation secteur Alpexpo. Déviation via les arrêts Les Ruires – Boétie de la ligne C7, Odyssée, Val d’Eybens, Général de Gaulle de la ligne C4, Collège des Saules et Raymond Chanas de la ligne C8.