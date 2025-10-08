Infos transport en commun : Ligne C14. Le 08/10, départ(s) de 16h24 vers Grenoble Gare et de 17h30 vers Saint-Georges de Commiers non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 16h24 vers Grenoble Gare et le(s) départ(s) de 17h30 vers Saint-Georges de Commiers ne sont pas assurés en raison d'un bus en panne.
Ligne(s) concernée(s)
-
C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare M’Résovers GRENOBLE - Gares
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare