Infos transport en commun : Ligne C14. Le 08/10, départ(s) de 16h24 vers Grenoble Gare et de 17h30 vers Saint-Georges de Commiers non assurés

Perturbation

Jusqu'au 08/10/2025 - M’Réso

Le(s) départ(s) de 16h24 vers Grenoble Gare et le(s) départ(s) de 17h30 vers Saint-Georges de Commiers ne sont pas assurés en raison d'un bus en panne.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare M’Réso

    vers GRENOBLE - Gares
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare
