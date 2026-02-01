Infos transport en commun : ligne C14 déviée direction gares entre Le Rochefort et A.-Lorraine (circulation difficile) Retards à prévoir
Perturbation
La ligne C14 est déviée en direction de Gares entre les arrêts Le Rochefort et Alsace-Lorraine en raison d'une circulation difficile secteur Vallier Catane. Des retards sont à prévoir sur le reste de la ligne.
Ligne(s) concernée(s)
-
C14 Grenoble Gares / St-Georges-de-Commiers Gare M résovers GRENOBLE - Gares
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-Georges-de-Commiers Gare