Date d'impression : 26/02/2026

Infos transport en commun : ligne C14 déviée direction gares entre Le Rochefort et A.-Lorraine (circulation difficile) Retards à prévoir

Perturbation

Jusqu'au 27/02/2026 - M réso

La ligne C14 est déviée en direction de Gares entre les arrêts Le Rochefort et Alsace-Lorraine en raison d'une circulation difficile secteur Vallier Catane. Des retards sont à prévoir sur le reste de la ligne.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C14 Grenoble Gares / St-Georges-de-Commiers Gare M réso

    vers GRENOBLE - Gares
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-Georges-de-Commiers Gare
