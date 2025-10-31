itinisère

Infos transport en commun : Ligne C14. Départ de 17:00 vers St-G.-de-Commiers Gare circule avec retard de 15 mn (difficultés de circulation).

Perturbation

Jusqu'au 31/10/2025 - M’Réso

Le bus effectuant le départ de 17:00 en direction de St-G.-de-Commiers Gare circule avec un retard de 15 minutes en raison de difficultés de circulation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare M’Réso

    vers GRENOBLE - Gares
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare
