itinisère

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Date d'impression : 18/03/2026

Infos transport en commun : Ligne C14. Départ de 10:25 vers St-G.-de-Commiers Gare, Les Saillants, Gares circule avec retard de 15 mn (accident de la circulation).

Perturbation

Jusqu'au 19/03/2026 - M réso

Le bus effectuant le départ de 10:25 en direction de St-G.-de-Commiers Gare, Les Saillants, Gares circule avec un retard de 15 minutes en raison d'un accident de la circulation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C14 Grenoble Gares / St-Georges-de-Commiers Gare M réso

    vers GRENOBLE - Gares
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-Georges-de-Commiers Gare
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