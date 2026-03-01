Infos transport en commun : Ligne C14. Départ de 10:25 vers St-G.-de-Commiers Gare, Les Saillants, Gares circule avec retard de 15 mn (accident de la circulation).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 10:25 en direction de St-G.-de-Commiers Gare, Les Saillants, Gares circule avec un retard de 15 minutes en raison d'un accident de la circulation.
Ligne(s) concernée(s)
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C14 Grenoble Gares / St-Georges-de-Commiers Gare M résovers GRENOBLE - Gares
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-Georges-de-Commiers Gare