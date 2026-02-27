itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 27/02/2026

Infos transport en commun : Ligne C12. Le 27/02, départ(s) de 11h00, vers Voiron Gare Routière Sud et de 13h30, 17h10, 15h55 vers Goncelin Gare non assurés

Perturbation

Jusqu'au 27/02/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 11h00, vers Voiron Gare Routière Sud et le(s) départ(s) de 13h30, 17h10, 15h55 vers Goncelin Gare ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C12 Voiron Champfeuillet / Goncelin Gare M réso

    vers GONCELIN - Goncelin Gare
    vers VOIRON - Champfeuillet / GRENOBLE - Gare Routière
Voir toutes les infos trafic