Infos transport en commun : Ligne C12. Le 27/02, départ(s) de 11h00, vers Voiron Gare Routière Sud et de 13h30, 17h10, 15h55 vers Goncelin Gare non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 11h00, vers Voiron Gare Routière Sud et le(s) départ(s) de 13h30, 17h10, 15h55 vers Goncelin Gare ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
C12 Voiron Champfeuillet / Goncelin Gare M résovers GONCELIN - Goncelin Gare
vers VOIRON - Champfeuillet / GRENOBLE - Gare Routière