Infos transport en commun : Ligne C11. Le 27/02, départ(s) de 13h30, 16h10, 17h09 vers Voiron Gare Routière Sud et de 14h53, 17h50, 19h05 vers Longs Prés non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 13h30, 16h10, 17h09 vers Voiron Gare Routière Sud et le(s) départ(s) de 14h53, 17h50, 19h05 vers Longs Prés ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
C11 Voiron - Grenoble - Lumbin M résovers LUMBIN - Longs Prés
vers VOIRON - Voiron Gare Routière Sud / GRENOBLE - Gares