Infos transport en commun : Ligne C11. Le 27/02, départ(s) de 13h30, 16h10, 17h09 vers Voiron Gare Routière Sud et de 14h53, 17h50, 19h05 vers Longs Prés non assurés

Perturbation

Jusqu'au 27/02/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 13h30, 16h10, 17h09 vers Voiron Gare Routière Sud et le(s) départ(s) de 14h53, 17h50, 19h05 vers Longs Prés ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C11 Voiron - Grenoble - Lumbin M réso

    vers LUMBIN - Longs Prés
    vers VOIRON - Voiron Gare Routière Sud / GRENOBLE - Gares
