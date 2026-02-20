Infos transport en commun : Ligne C11. Le 20/02, départ(s) de 13h00, 16h20, 16h48, 17,58 vers Voiron Gare Routière Sud et de 14h23, 16h55 vers Longs Prés non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 13h00, 16h20, 16h48, 17,58 vers Voiron Gare Routière Sud et le(s) départ(s) de 14h23, 16h55 vers Longs Prés ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
C11 Voiron - Grenoble - Lumbin M résovers LUMBIN - Longs Prés
vers VOIRON - Voiron Gare Routière Sud / GRENOBLE - Gares