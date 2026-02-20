Perturbation

Du 20/02/2026 au 20/02/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 13h00, 16h20, 16h48, 17,58 vers Voiron Gare Routière Sud et le(s) départ(s) de 14h23, 16h55 vers Longs Prés ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.