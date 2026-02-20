itinisère

Infos transport en commun : Ligne C11. Le 20/02, départ(s) de 13h00, 16h20, 16h48, 17,58 vers Voiron Gare Routière Sud et de 14h23, 16h55 vers Longs Prés non assurés

Du 20/02/2026 au 20/02/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 13h00, 16h20, 16h48, 17,58 vers Voiron Gare Routière Sud et le(s) départ(s) de 14h23, 16h55 vers Longs Prés ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

  • Bus C11 Voiron - Grenoble - Lumbin M réso

    vers LUMBIN - Longs Prés
    vers VOIRON - Voiron Gare Routière Sud / GRENOBLE - Gares
