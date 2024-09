Perturbation

Jusqu'au 28/09/2024 - TAG

La ligne C11 est déviée entre les arrêts Gares et Sablons en raison d'une manifestation secteur Parc Paul Mistral. Déviation via le boulevard Gambetta, boulevard Maréchal Joffre, avenue Jean Perrot, boulevard Clemenceau, rue Jules Flandrin et rue du 19 Mars 1962. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.