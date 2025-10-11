Perturbation

Jusqu'au 11/10/2025 - M’Réso

La ligne C1 est déviée entre les arrêts Félix Viallet et Grenoble Hôtel de Ville en raison d'une manifestation secteur Grenoble. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.