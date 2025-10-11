itinisère

Infos transport en commun : ligne C1 déviée entre F. Viallet et Grenoble H. Ville (manif)

Perturbation

Jusqu'au 11/10/2025 - M’Réso

La ligne C1 est déviée entre les arrêts Félix Viallet et Grenoble Hôtel de Ville en raison d'une manifestation secteur Grenoble. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    • Chavant GRENOBLE
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
    • Chavant GRENOBLE
