Infos transport en commun : Ligne C. Le 24/09, départ(s) de 20H32 vers Le Prisme et de 21H08 vers Université - Condillac non assurés

Perturbation

Du 24/09/2025 au 24/09/2025 - M’Réso

Le(s) départ(s) de 20H32 vers Le Prisme et le(s) départ(s) de 21H08 vers Université - Condillac ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C SAINT-MARTIN-D HÈRES Université Condillac / SEYSSINS Le Prisme M’Réso

    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac
    vers SEYSSINS - Le Prisme
