Infos transport en commun : Ligne 73. Départ de Notre-Dame-de-Commiers Le Village à 07:55 non assuré (bus en panne).
Perturbation
Le départ de 07:55 de l'arrêt Notre-Dame-de-Commiers Le Village vers Vif Mairie n'est pas assuré en raison d'un bus en panne.
Ligne(s) concernée(s)
-
73 VIF Collège Le Masségu / Mairie / NOTRE-DAME-DE-COMMIERS Le Village M résovers VIF - Vif Mairie / VIF - Collège le Masségu / NOTRE DAME DE COMMIERS - Le Moulin
vers NOTRE DAME DE COMMIERS - Le Moulin / NOTRE DAME DE COMMIERS - Notre-Dame-de-Commiers Le Village