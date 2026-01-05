itinisère

Date d'impression : 05/01/2026

Infos transport en commun : Ligne 73. Départ de Notre-Dame-de-Commiers Le Village à 07:55 non assuré (bus en panne).

Perturbation

Jusqu'au 05/01/2026 - M réso

Le départ de 07:55 de l'arrêt Notre-Dame-de-Commiers Le Village vers Vif Mairie n'est pas assuré en raison d'un bus en panne.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 73 VIF Collège Le Masségu / Mairie / NOTRE-DAME-DE-COMMIERS Le Village M réso

    vers VIF - Vif Mairie / VIF - Collège le Masségu / NOTRE DAME DE COMMIERS - Le Moulin
    vers NOTRE DAME DE COMMIERS - Le Moulin / NOTRE DAME DE COMMIERS - Notre-Dame-de-Commiers Le Village
