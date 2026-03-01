Infos transport en commun : Ligne 70. Départ de 11:56 vers La Melle circule avec retard de 14 mn (difficultés de circulation).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 11:56 en direction de La Melle circule avec un retard de 14 minutes en raison de difficultés de circulation.
Ligne(s) concernée(s)
-
70 Champ-sur-Drac La Melle / Montchaboud Le Village M résovers CHAMP SUR DRAC - La Melle / VIZILLE - Vizille Lycée
vers MONTCHABOUD - Montchaboud Le Village / VIZILLE - Chantefeuille / VIZILLE - Place du Château