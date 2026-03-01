itinisère

Date d'impression : 06/03/2026

Perturbation

Jusqu'au 07/03/2026 - M réso

Le bus effectuant le départ de 11:56 en direction de La Melle circule avec un retard de 14 minutes en raison de difficultés de circulation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 70 Champ-sur-Drac La Melle / Montchaboud Le Village M réso

    vers CHAMP SUR DRAC - La Melle / VIZILLE - Vizille Lycée
    vers MONTCHABOUD - Montchaboud Le Village / VIZILLE - Chantefeuille / VIZILLE - Place du Château
