Perturbation

Jusqu'au 01/01/2024 - TAG

A partir du 2 janvier, la ligne 68 adapte ses horaires et son parcours. L'arrêt Le Verderet devient terminus. L'arrêt Eybens Mairie est créé. Les arrêts La Grange du Château et le Bourg ne sont plus desservis. Retrouvez toutes les infos sur tag.fr/toujoursplusmobiles.