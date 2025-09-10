itinisère

Infos transport en commun : Ligne 68. Le 10/09, départ(s) de 7h, 7h55, 16h05, 16h42 et 17h15 vers Le Verderet et de 7h24, 8h20, 16h23 vers Marie Curie non assurés

Perturbation

Jusqu'au 10/09/2025 - M’Réso

Le(s) départ(s) de 7h, 7h55, 16h05, 16h42 et 17h15 vers Le Verderet et le(s) départ(s) de 7h24, 8h20, 16h23 vers Marie Curie ne sont pas assurés en raison d'un mouvement social.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 68 EYBENS La Grange du Château / ÉCHIROLLES La Rampe - Centre Ville M’Réso

    vers ECHIROLLES - Marie Curie / ECHIROLLES - La Rampe - Centre-Ville
    vers EYBENS - Le Verderet / BRESSON - Lagay
