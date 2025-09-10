Infos transport en commun : Ligne 68. Le 10/09, départ(s) de 7h, 7h55, 16h05, 16h42 et 17h15 vers Le Verderet et de 7h24, 8h20, 16h23 vers Marie Curie non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 7h, 7h55, 16h05, 16h42 et 17h15 vers Le Verderet et le(s) départ(s) de 7h24, 8h20, 16h23 vers Marie Curie ne sont pas assurés en raison d'un mouvement social.
Ligne(s) concernée(s)
68 EYBENS La Grange du Château / ÉCHIROLLES La Rampe - Centre Ville M’Résovers ECHIROLLES - Marie Curie / ECHIROLLES - La Rampe - Centre-Ville
vers EYBENS - Le Verderet / BRESSON - Lagay