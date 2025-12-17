Infos transport en commun : Ligne 67. Le 17/12, départ(s) de 16h45, 17h45 vers Le Bourg et de 17h14 vers Grand'Place non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 16h45, 17h45 vers Le Bourg et le(s) départ(s) de 17h14 vers Grand'Place ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
67 GRENOBLE Grand'place / HERBEYS Le Bourg M résovers EYBENS - Collège des Saules / GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet
vers BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg