Infos transport en commun : Ligne 67. Le 17/12, départ(s) de 16h45, 17h45 vers Le Bourg et de 17h14 vers Grand'Place non assurés

Perturbation

Jusqu'au 17/12/2025 - M réso

Le(s) départ(s) de 16h45, 17h45 vers Le Bourg et le(s) départ(s) de 17h14 vers Grand'Place ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 67 GRENOBLE Grand'place / HERBEYS Le Bourg M réso

    vers EYBENS - Collège des Saules / GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet
    vers BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg
