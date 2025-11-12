itinisère

Date d'impression : 12/11/2025

Infos transport en commun : Ligne 67. Le 12/11, départ(s) de 18h25, 19h20 vers IHerbeys le Bourg et de 18h49 vers Grand'place non assurés

Perturbation

Du 12/11/2025 au 13/11/2025 - M’Réso

Le(s) départ(s) de 18h25, 19h20 vers IHerbeys le Bourg et le(s) départ(s) de 18h49 vers Grand'place ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 67 GRENOBLE Grand'place / HERBEYS Le Bourg M’Réso

    vers EYBENS - Collège des Saules / GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet
    vers BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg
