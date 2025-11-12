Infos transport en commun : Ligne 67. Le 12/11, départ(s) de 18h25, 19h20 vers IHerbeys le Bourg et de 18h49 vers Grand'place non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 18h25, 19h20 vers IHerbeys le Bourg et le(s) départ(s) de 18h49 vers Grand'place ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
67 GRENOBLE Grand'place / HERBEYS Le Bourg M’Résovers EYBENS - Collège des Saules / GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet
vers BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg