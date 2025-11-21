Infos transport en commun : Ligne 67. Départ de Herbeys Le Bourg le 21/11 à 07:13 non assuré (contraintes d'exploitation).
Perturbation
Le départ de vendredi 21 novembre à 07:13 de l'arrêt Herbeys Le Bourg vers Collège des Saules n'est pas assuré en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
67 GRENOBLE Grand'place / HERBEYS Le Bourg M résovers EYBENS - Collège des Saules / GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet
vers BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg