Infos transport en commun : Ligne 67. Départ de Herbeys Le Bourg le 17/12 à 08:10 non assuré (contraintes d'exploitation).
Perturbation
Le départ de mercredi 17 décembre à 08:10 de l'arrêt Herbeys Le Bourg vers Herbeys Le Bourg, Collège des Saules n'est pas assuré en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
67 GRENOBLE Grand'place / HERBEYS Le Bourg M résovers EYBENS - Collège des Saules / GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet
vers BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg