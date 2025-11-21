itinisère

Infos transport en commun : Ligne 67. Départ de Collège Saules le 21/11 à 16:45 non assuré (contraintes d'exploitation).

Perturbation

Du 21/11/2025 au 21/11/2025 - M réso

Le départ de vendredi 21 novembre à 16:45 de l'arrêt Collège des Saules vers Herbeys Le Bourg n'est pas assuré en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 67 GRENOBLE Grand'place / HERBEYS Le Bourg M réso

    vers EYBENS - Collège des Saules / GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet
    vers BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg
