Perturbation

La ligne est déviée entre les arrêts Bastille et Monument du lundi au vendredi de 9h à 17h. Les horaires de la ligne sont modifiés pendant cette période de travaux. Attention, du lundi au vendredi, la ligne circule avec des véhicules de gabarit réduit, non équipés de porte-vélos : - le nombre de place est limité, - les vélos ne sont pas admis, - les fauteuils roulants ne sont pas pris en charge, - les objets volumineux ne sont pas admis. Le samedi, le dimanche, les jours fériés, du samedi 17 décembre au dimanche 1er janvier, la ligne fonctionne normalement avec les autocars habituels (sauf en cas de brocante sur les quais de Grenoble) Retrouvez le détail de la perturbation et les nouveaux horaires en téléchargement.