itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 05/01/2026

Infos transport en commun : Ligne 59. Départ de Hautes Vues le 05/01 à 07:55 non assuré (contraintes d'exploitation).

Perturbation

Jusqu'au 05/01/2026 - M réso

Le départ de lundi 5 janvier à 07:55 de l'arrêt Hautes Vues vers Le Chamandier n'est pas assuré en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 59 GIÈRES Gare - Chamandier / SAINT-MARTIN-D'URIAGE La Ronzière / Hautes Vues M réso

    vers GIERES - Le Chamandier / GIERES - Gières Gare - Chamandier
    vers GIERES - Gières Gare - Chamandier / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, La Ronzière / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, Le Pinet d'Uriage / VENON - Le Chapon
Voir toutes les infos trafic