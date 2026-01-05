Infos transport en commun : Ligne 59. Départ de Hautes Vues le 05/01 à 07:55 non assuré (contraintes d'exploitation).
Perturbation
Le départ de lundi 5 janvier à 07:55 de l'arrêt Hautes Vues vers Le Chamandier n'est pas assuré en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
59 GIÈRES Gare - Chamandier / SAINT-MARTIN-D'URIAGE La Ronzière / Hautes Vues M résovers GIERES - Le Chamandier / GIERES - Gières Gare - Chamandier
vers GIERES - Gières Gare - Chamandier / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, La Ronzière / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, Le Pinet d'Uriage / VENON - Le Chapon