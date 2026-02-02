Infos transport en commun : Ligne 59. Départ de 14:30 vers La Ronzière retardé de 15 mn (circulation difficile).
Perturbation
Le départ de 14:30 en direction de La Ronzière est retardé de 15 minutes en raison d'une circulation difficile.
Ligne(s) concernée(s)
59 Gières Gare - Chamandier / Saint-Martin-d'Uriage La Ronzière / Hautes Vues M résovers GIERES - Le Chamandier / GIERES - Gières Gare - Chamandier
vers GIERES - Gières Gare - Chamandier / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, La Ronzière / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, Le Pinet d'Uriage / VENON - Le Chapon