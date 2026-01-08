Infos transport en commun : Ligne 55. Le 08/01, départ(s) de 11h35 vers Col de Clémencière et de 13h vers Collège Chartreuse non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 11h35 vers Col de Clémencière et le(s) départ(s) de 13h vers Collège Chartreuse ne sont pas assurés en raison d'une chaussée glissante.
Ligne(s) concernée(s)
55 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Hôtel de Ville / SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Col de Clémencières M résovers SAINT MARTIN LE VINOUX - Collège Chartreuse / SAINT MARTIN LE VINOUX - Saint-M.-le-Vinoux Hôtel de Ville
