Infos transport en commun : Ligne 55. Le 08/01, départ(s) de 11h35 vers Col de Clémencière et de 13h vers Collège Chartreuse non assurés

Perturbation

Jusqu'au 08/01/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 11h35 vers Col de Clémencière et le(s) départ(s) de 13h vers Collège Chartreuse ne sont pas assurés en raison d'une chaussée glissante.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 55 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Hôtel de Ville / SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Col de Clémencières M réso

    vers SAINT MARTIN LE VINOUX - Collège Chartreuse / SAINT MARTIN LE VINOUX - Saint-M.-le-Vinoux Hôtel de Ville
    vers SAINT MARTIN LE VINOUX - Col de Clémencières
