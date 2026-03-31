Bus 55 Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville / Saint-Martin-le-Vinoux Col de Clémencières M réso

vers SAINT MARTIN LE VINOUX - Collège Chartreuse / SAINT MARTIN LE VINOUX - Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville

vers QUAIX EN CHARTREUSE - La Frette / SAINT MARTIN LE VINOUX - Col de Clémencières

