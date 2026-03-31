Infos transport en commun : Ligne 55. Départ de Col Clémencières à 08:17 non assuré (bus en panne).
Perturbation
Le départ de 08:17 de l'arrêt Col de Clémencières vers Saint-M.-le-Vinoux Hôtel de Ville n'est pas assuré en raison d'un bus en panne.
Ligne(s) concernée(s)
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55 Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville / Saint-Martin-le-Vinoux Col de Clémencières M résovers SAINT MARTIN LE VINOUX - Collège Chartreuse / SAINT MARTIN LE VINOUX - Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville
vers QUAIX EN CHARTREUSE - La Frette / SAINT MARTIN LE VINOUX - Col de Clémencières