itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 31/03/2026

Infos transport en commun : Ligne 55. Départ de Col Clémencières à 08:17 non assuré (bus en panne).

Perturbation

Jusqu'au 31/03/2026 - M réso

Le départ de 08:17 de l'arrêt Col de Clémencières vers Saint-M.-le-Vinoux Hôtel de Ville n'est pas assuré en raison d'un bus en panne.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 55 Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville / Saint-Martin-le-Vinoux Col de Clémencières M réso

    vers SAINT MARTIN LE VINOUX - Collège Chartreuse / SAINT MARTIN LE VINOUX - Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville
    vers QUAIX EN CHARTREUSE - La Frette / SAINT MARTIN LE VINOUX - Col de Clémencières
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