Perturbation

Jusqu'au 02/01/2024 - TAG

A partir du 2 janvier, la ligne 51 adapte ses horaires et son parcours. L'arrêt Le Ruisset est desservi. L'arrêt San Marino Barrage n'est plus desservi. Les arrêts du Maupas, Noyarey Village et Parc des Biches ne sont plus desserviet deviennent des arrêts sacado. Retrouvez toutes les infos sur tag.fr/toujoursplusmobiles.