Infos transport en commun : Ligne 44. Le 16/01, départ(s) de 12h06, 12h59, 14h30, 16h30, 18h02 et 18h41 vers Col de l’Arzelier et de 12h31 et 17h22 vers Les Saillants non assurés

Perturbation

Jusqu'au 16/01/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 12h06, 12h59, 14h30, 16h30, 18h02 et 18h41 vers Col de l’Arzelier et le(s) départ(s) de 12h31 et 17h22 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 44 MIRIBEL-L. Le Vernay / LE GUA Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / LE GUA Les Saillants M réso

    vers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants
