Infos transport en commun : Ligne 44. Le 01/09, départ(s) de 18h02 vers Le Vernay et de 18h41 vers Col de l'Arzelier non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 18h02 vers Le Vernay et le(s) départ(s) de 18h41 vers Col de l'Arzelier ne sont pas assurés en raison d'un bus en panne.
Ligne(s) concernée(s)
-
44 LE GUA Les Saillants / LE GUA Prélenfrey Église / MIRIBEL-LANCHÂTRE Le Vernay / Col de l'Arzelier M’Résovers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants
vers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise