Infos transport en commun : Ligne 44. Le 01/09, départ(s) de 18h02 vers Le Vernay et de 18h41 vers Col de l'Arzelier non assurés

Perturbation

Jusqu'au 01/09/2025 - M’Réso

Le(s) départ(s) de 18h02 vers Le Vernay et le(s) départ(s) de 18h41 vers Col de l'Arzelier ne sont pas assurés en raison d'un bus en panne.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 44 LE GUA Les Saillants / LE GUA Prélenfrey Église / MIRIBEL-LANCHÂTRE Le Vernay / Col de l'Arzelier M’Réso

    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants
    vers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
