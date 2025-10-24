itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/10/2025

Infos transport en commun : Ligne 44 interrompue temporairement (obstacle)

Perturbation

Jusqu'au 24/10/2025 - M’Réso

La ligne 44 est interrompue temporairement en raison d'un obstacle sur la voie. La reprise de la ligne s'effectuera dès que les conditions le permettront.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 44 MIRIBEL-L. Le Vernay / LE GUA Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / LE GUA Les Saillants M’Réso

    vers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants
Voir toutes les infos trafic