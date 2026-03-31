Perturbation

Du 31/03/2026 au 31/03/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 14h45, 16h57, 16h38 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 15h58, 17h55, 15h35, 17h35 vers La Valonne, Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.