Infos transport en commun : Ligne 25. Le 25/03, départ(s) de 15h35, 16h20, 17h35, 18h25 vers Les Saillants, La Valonne et de 16h38, 17h20 vers Colonel Dumont non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 15h35, 16h20, 17h35, 18h25 vers Les Saillants, La Valonne et le(s) départ(s) de 16h38, 17h20 vers Colonel Dumont ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
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25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne