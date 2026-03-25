itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 25/03/2026

Infos transport en commun : Ligne 25. Le 25/03, départ(s) de 15h35, 16h20, 17h35, 18h25 vers Les Saillants, La Valonne et de 16h38, 17h20 vers Colonel Dumont non assurés

Perturbation

Jusqu'au 25/03/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 15h35, 16h20, 17h35, 18h25 vers Les Saillants, La Valonne et le(s) départ(s) de 16h38, 17h20 vers Colonel Dumont ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
Voir toutes les infos trafic