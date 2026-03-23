Infos transport en commun : Ligne 25. Le 23/03, départ(s) de 19h10, 17h14 vers Colonel Dumont et de 16h08, 18h10, 20h00 vers Les Saillants, La Valonne non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 19h10, 17h14 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 16h08, 18h10, 20h00 vers Les Saillants, La Valonne ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
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25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne