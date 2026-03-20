Infos transport en commun : Ligne 25. Le 20/03, départ(s) de 14h47, 17h28 vers Colonel Dumont et de 15h48, 18h29 vers Les Saillants non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 14h47, 17h28 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 15h48, 18h29 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
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25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne