itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 20/03/2026

Infos transport en commun : Ligne 25. Le 20/03, départ(s) de 14h47, 17h28 vers Colonel Dumont et de 15h48, 18h29 vers Les Saillants non assurés

Perturbation

Jusqu'au 20/03/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 14h47, 17h28 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 15h48, 18h29 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
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