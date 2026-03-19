Infos transport en commun : Ligne 25. Le 19/03, départ(s) de 16h44, 17h20 vers Colonel Dumont et de 15h46, 16h20, 17h45, 18h25 vers Les Saillants non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 16h44, 17h20 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 15h46, 16h20, 17h45, 18h25 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
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25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne