Infos transport en commun : Ligne 25. Le 13/12, départ(s) de 7h18, 9h18, 11h48 vers Gares et de 8h19, 10h19, 12h49 vers Les Saillants non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 7h18, 9h18, 11h48 vers Gares et le(s) départ(s) de 8h19, 10h19, 12h49 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne