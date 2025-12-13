itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 13/12/2025

Infos transport en commun : Ligne 25. Le 13/12, départ(s) de 7h18, 9h18, 11h48 vers Gares et de 8h19, 10h19, 12h49 vers Les Saillants non assurés

Perturbation

Jusqu'au 13/12/2025 - M réso

Le(s) départ(s) de 7h18, 9h18, 11h48 vers Gares et le(s) départ(s) de 8h19, 10h19, 12h49 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
Voir toutes les infos trafic