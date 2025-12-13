Infos transport en commun : Ligne 25. Le 13/12, départ(s) de 11h27,13h28, 15h48 vers Gares et de 10h14, 11h25, 12h24, 12h29, 14h28, 16h48 vers Les Saillants non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 11h27,13h28, 15h48 vers Gares et le(s) départ(s) de 10h14, 11h25, 12h24, 12h29, 14h28, 16h48 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne