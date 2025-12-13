itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 13/12/2025

Infos transport en commun : Ligne 25. Le 13/12, départ(s) de 11h27,13h28, 15h48 vers Gares et de 10h14, 11h25, 12h24, 12h29, 14h28, 16h48 vers Les Saillants non assurés

Perturbation

Jusqu'au 13/12/2025 - M réso

Le(s) départ(s) de 11h27,13h28, 15h48 vers Gares et le(s) départ(s) de 10h14, 11h25, 12h24, 12h29, 14h28, 16h48 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
Voir toutes les infos trafic