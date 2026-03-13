itinisère

Infos transport en commun : Ligne 25. Le 13/03, départ(s) de 6h46, 8h23,16h38 vers Colonel Dumont et de 7h37, 15h35, 17h35 vers La Valonne, Les Saillants non assurés

Jusqu'au 13/03/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 6h46, 8h23,16h38 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 7h37, 15h35, 17h35 vers La Valonne, Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
