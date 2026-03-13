Infos transport en commun : Ligne 25. Le 13/03, départ(s) de 6h46, 8h23,16h38 vers Colonel Dumont et de 7h37, 15h35, 17h35 vers La Valonne, Les Saillants non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 6h46, 8h23,16h38 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 7h37, 15h35, 17h35 vers La Valonne, Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne