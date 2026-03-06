Infos transport en commun : Ligne 25. Le 06/03, départ(s) de 12h45, 15h35, 17h52 vers Colonel Dumont et de 13h40, 16h45, 18h45 vers Les Saillants, La Valonne non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 12h45, 15h35, 17h52 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 13h40, 16h45, 18h45 vers Les Saillants, La Valonne ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne