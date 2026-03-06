itinisère

Infos transport en commun : Ligne 25. Le 06/03, départ(s) de 12h45, 15h35, 17h52 vers Colonel Dumont et de 13h40, 16h45, 18h45 vers Les Saillants, La Valonne non assurés

Perturbation

Jusqu'au 06/03/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 12h45, 15h35, 17h52 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 13h40, 16h45, 18h45 vers Les Saillants, La Valonne ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
