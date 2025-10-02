Infos transport en commun : Ligne 25. Le 02/10, départ(s) de 15h46 et 17h45 vers Les Saillants et de 16h444 vers Colonel Dumont non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 15h46 et 17h45 vers Les Saillants et le(s) départ(s) de 16h444 vers Colonel Dumont ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M’Résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne