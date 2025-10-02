itinisère

Date d'impression : 02/10/2025

Infos transport en commun : Ligne 25. Le 02/10, départ(s) de 15h46 et 17h45 vers Les Saillants et de 16h444 vers Colonel Dumont non assurés

Perturbation

Du 02/10/2025 au 02/10/2025 - M’Réso

Le(s) départ(s) de 15h46 et 17h45 vers Les Saillants et le(s) départ(s) de 16h444 vers Colonel Dumont ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M’Réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
