itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 28/01/2026

Infos transport en commun : Ligne 23. Le 28/01, départ(s) de 10h10 et 12h10 vers Le Péage et de 11h10 vers Université - Bibliothèques non assurés

Perturbation

Jusqu'au 28/01/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 10h10 et 12h10 vers Le Péage et le(s) départ(s) de 11h10 vers Université - Bibliothèques ne sont pas assurés en raison d'un bus en panne.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
Voir toutes les infos trafic